Зафіксовано два "прильоти", в місті не працює метро.

На Харківщині російські окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури. Після цього в області були задіяні аварійні відключення електрики і перестало працювати метро.

Така інформація надійшла від голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова. Він написав в офіційному Telegram-каналі: "Зафіксовано два "прильоти" ворожих ракет в об‘єкт критичної інфраструктури в області. Наразі застосовуються аварійні відключення світла. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється".

Жителі Харкова повідомили, що електрика зникла відразу після вибуху. Разом з цим перестав працювати метрополітен. Окремі потяги зупинилися в тунелях, а всередині є люди. Однак їх обов'язково виведуть, про що повідомив речник метрополітену Олексій Бітнер у коментарі "Суспільному".

Відео дня

Масована атака російських окупантів по Києву 14 січня: що відомо

Вранці окупанти вдарили по Києву. Руйнування було зафіксовано в двох районах столиці. Одна з ракет поцілила в об'єкт критичної інфраструктури. У ПС ЗСУ пояснили, що рашисти застосували "балістику".

Нова повітряна тривога була оголошена приблизно о 14:30. Трохи пізніше сигнали зазвучали в західних областях.

Повідомлялося про роботу ППО в багатьох областях — Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Івано-Франківській, Київській та Хмельницькій.

У Дніпрі рашисти вдарили по багатоквартирному будинку. На фото з місця подій було видно, що зруйновано як мінімум один під'їзд. Інформація про постраждалих і жертв на момент написання новини не надходила.

Попадання в об'єкт критичної інфраструктури зафіксовано і у Львівській області. В ОВА попередили, що через це можливі перебої зі світлом та водопостачанням.

Вас также могут заинтересовать новости: