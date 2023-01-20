Йдеться про селище Антонівка та село Нова Дмитрівка.

У п'ятницю, 20 січня, російські окупанти обстріляли два населених пункти в Херсонській області.

Внаслідок атаки 15-річний хлопець отримав поранення, а чоловікові відірвало ногу, повідомляють у Офісі президента України. Під артилерійським ударом опинилося селище Антонівка, також окупанти обстріляли селище Нова Дмитрівка Олександрівського району.

Відзначається, що зараз постраждалі люди отримують всю необхідну медичну допомогу.

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Обстріли Херсона та області

Як відомо, після звільнення окупованих територій Збройними силами України, російські загарбницькі війська почали тероризувати людей обстрілами. Періодично окупанти залишають жителів Херсона та області без світла.

Кілька днів тому війська РФ обстріляли міське підприємство критичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу було пошкоджено адмінбудівлі, машинний й актовий зали і кисневу станцію.

Раніше вони обстріляли місто та поцілили у багатоквартирний будинок та інтернат, загинула жінка.

Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін впевнений, що окупанти роблять це для того, щоб "зламати" людей у Херсоні, а також залякати мешканців ще окупованої частини області.

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