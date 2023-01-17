Телеграм-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова

Російські окупанти вдарили по коледжу в Куп'янську Харківської області, його приміщення майже повністю зруйноване.

Про це у Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. "Окупанти знову обстріляли місто Куп'янськ. Сьогодні, близько 14:30, ворожа ракета С-300 влучила у Куп'янський автотранспортний фаховий коледж", - зазначив він.

Синєгубов додав, що, за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

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Телеграм-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова

"Однак приміщення навчального закладу майже повністю зруйноване", - зауважив голова ОВА.

Телеграм-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова

Обстріли Харківщини

За інформацією Синєгубова, протягом минулої доби, 16 січня, ворог продовжував терор мирного населення прифронтових населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.

Зокрема, у Куп'янську обстрілами було пошкоджено два п'ятиповерхових багатоквартирних будинки та сім приватних домоволодінь. Поранення отримали 41-річний чоловік та 65-річна жінка.

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