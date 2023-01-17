Попередньо, постраждалих немає.

Російські окупанти вдарили по коледжу в Куп'янську Харківської області, його приміщення майже повністю зруйноване.

Про це у Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. "Окупанти знову обстріляли місто Куп'янськ. Сьогодні, близько 14:30, ворожа ракета С-300 влучила у Куп'янський автотранспортний фаховий коледж", - зазначив він.

Синєгубов додав, що, за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

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"Однак приміщення навчального закладу майже повністю зруйноване", - зауважив голова ОВА.

Обстріли Харківщини

За інформацією Синєгубова, протягом минулої доби, 16 січня, ворог продовжував терор мирного населення прифронтових населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.

Зокрема, у Куп'янську обстрілами було пошкоджено два п'ятиповерхових багатоквартирних будинки та сім приватних домоволодінь. Поранення отримали 41-річний чоловік та 65-річна жінка.

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