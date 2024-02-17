Воїни-штурмовики прикривали відхід підрозділів.

Український військовий волонтер Олександр Карпюк розкрив, для чого кілька днів тому в Авдіївку зайшла Третя штурмова бригада.

Як зазначив Карпюк у Facebook, вихід українських сил з Авдіївки збігся з датою виходу ЗСУ з Дебальцевого у 2015 році. Вихід з міста та план тоді Олександр Сирський обгрунтовував тоді Віктору Муженку. Саме чинний главком 9 років тому збирав угрупування "Барс", яке і прикривало відхід з Дебальцево. Це були механізовані бригади та ДШВ з артилерією, яка в ті дні працювала без відпочинку. Той вихід продемонстрував деякі проріхи в тактиці.

"В цей раз в Авдіївці вже врахували старі помилки. 3 ОШБР (і не тільки, там і 3 полк був, і підрозділи ГУР, і 225-та, і інші) зайшла в Авдіївку, взяла під контроль рубежі, та втримувала їх поки інші підрозділи не вийшли, зробивши таку складну тактичну операцію як відхід, більш контрольованим. Ми повернемо ще Авдіївку", - зазначив Карпюк.

Втім, волонтер зазначив, що нічого не закінчилось. Росіяни не зупинятимуть тиск на українські підрозділи на цьому напрямку.

Що відбувається в Авдіївці

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Рішення було ухвалене "з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців".

Командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький прокоментував вихід українських підрозділів з Авдіївки , зазначивши, що Третя окрема штурмова бригада гідно билася з ворогом, який переважав і кількісно, і в озброєнні.

За даними британської розвідки, під час битви за Авдіївку Росія втратила принаймні 400 танків, бойових машин піхоти та іншої важкої техніки, а також, імовірно, тисячі особового складу.

У Третій штурмові заявили, процес виходу українських сил з Авдіївки Донецької області триває й зараз. Рішення про відхід було логічним та правильним.

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