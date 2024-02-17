Офіцер назвав це рішення правильним та логічним.

Процес виходу українських сил з Авдіївки Донецької області триває й зараз. Рішення про відхід було логічним та правильним.

Про це заявив майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін. За його словами, головне те, що вдалося зберегти більшість особового складу.

"Третя штурмова бригада за свій період перебування в Авдіївці встигла перебаранити тисячі російських п*дорів. Знищити купу техніки. Але головне - нам вдалось вберегти більшість свого особового складу. Що надзвичайно важливо для того, щоб далі вбивати п*дорів та звільняти свої території. Станом на зараз операція по виводу військ триває. Вихід з Авдіївки - це було правильне та логічне рішення. Але надзвичайно складне в реалізації", - зазначив Жорін.

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Офіцер також додав, що ситуація в цілому на Авдіївському напрямку важка. "Попереду нас чекають дуже складні бої", - наголосив Жорін.

Що відбувається в Авдіївці

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Рішення було ухвалене "з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців".

Командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький прокоментував вихід українських підрозділів з Авдіївки , зазначивши, що Третя окрема штурмова бригада гідно билася з ворогом, який переважав і кількісно, і в озброєнні.

За даними британської розвідки, під час битви за Авдіївку Росія втратила принаймні 400 танків, бойових машин піхоти та іншої важкої техніки, а також, імовірно, тисячі особового складу.

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