Тренування військових у Білорусі продовжили до 6 березня.

У Білорусі продовжили навчання Збройних сил до 6 березня. Військові РБ вдосконалюють оборонні навички, але вони все ще не готові до наступу через відсутність реального бойового досвіду.

Такою інформацією поділилися в моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" з посиланням на графік навчань. Загальна кількість продовжень тренувань військових склала 44 тижні. Вони почалися в кінці квітня минулого року. Наступний етап навчань пройде на восьми полігонах з 27 лютого і до 3-6 березня.

227 загальновійськовий полігон "Борисовський" (Борисовський район) до 04.03;

Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 03.03;

Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 04.03;

Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 05.03;

212-й авіаційний полігон "Неман" (Новогрудський район) до 03.03;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновский" (Барановичський район) до 06.03;

174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманово" (Івацевицький район) до 05.03;

Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 05.03.

"ЗС РБ покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але, як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду", — констатували спостерігачі.

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