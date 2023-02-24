Один з ракетних підрозділів РБ виведено з місця дислокації.

У Білорусі сьогодні одному з ракетних підрозділів наказали підготуватися до бойового застосування. Про це повідомляє Міноборони Білорусі.

Як повідомляється, війська переміщуються з місця дислокації в призначений район .

"Особовому складу належить відпрацювати комплекс заходів з обладнання району стартових позицій і підготувати техніку до бойового застосування", - йдеться в повідомленні.

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Роль Білорусі у війні проти України

З початком війни Лукашенко віддав військову інфраструктуру Білорусі в повне розпорядження Кремля. Зокрема, Путін поглинає білоруські заводи для посилення своєї армії.

За останніми даними, на території Білорусі перебувають не менше 11 тисяч російських військових. Там вони регулярно проводять "навчання" та імітують злети винищувачів.

За даними аналітиків ISW, в НАТО повинні підготуватися до того, що Білорусь буде контролюватися Росією.

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