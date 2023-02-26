Такий розвиток подій можливий у разі введення воєнного стану.

Для потреб армії Білорусі можуть мобілізувати 1,5 мільйона осіб. Це відбудеться в разі оголошення воєнного стану та переходу країни на "військові рейки".

"Якщо взяти за чисельністю військові організації держави, може бути, розкрию деякі секретні відомості, структури військової організації держави, не Збройних сил, складуть десь до 1,5 млн осіб у разі оголошення воєнного стану і переведення економіки на військові рейки", - цитує держсекретаря Радбезу Білорусі Олександра Вольфовича видання БелТА.

Варто відзначити, що населення Білорусі становить приблизно 9,3 мільйона осіб. Водночас Міжнародний інститут стратегічних досліджень нарахував у 2022 році близько 48 тисяч осіб у професійній армії та близько 12 тисяч прикордонників.

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Можливий наступ на Україну з Білорусі - що відомо

Спікер ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що на кордоні з Білоруссю немає ударного угруповання російських військ, яка могла б піти в наступ.

При цьому в Білорусі заявили, що в так зване народне ополчення можуть зібрати 100-150 тисяч осіб.

24 лютого одному з ракетний підрозділів Білорусі наказали підготуватися до бойового застосування. Особовий склад відпрацював комплекс заходів з обладнання району стартових позицій та підготовки техніки.

Своєю чергою міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов заявив, що смуга вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону збільшиться до 2 км в ширину.

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