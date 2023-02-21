У білоруському міноборони заявили, що "провокації" можуть "перерости в прикордонні інциденти".

Представник міністерства оборони Білорусі звинуватив Україну в провокаціях на кордоні. У Мінську заявили, що переходять до "адекватного реагування" та "максимально стриманої реакції".

Помічник глави Міноборони з питань міжнародного військового співробітництва, полковник Валерій Ревенко заявив, що на кордоні Білорусі та України високий ризик збройних провокацій, які можуть "перерости в прикордонні інциденти".

"При цьому якщо раніше провокації нами тільки фіксувалися, то тепер ми перейшли до заходів адекватного реагування на них. Підкреслю, що ця реакція максимально стримана. Ми розуміємо, що від нашої витримки залежить, чи залишиться збройний конфлікт в Україні в поточних рамках або чи стане більш масштабним", - цитує Ревенко видання Zerkalo.io.

Відео дня

Можливий наступ з боку Білорусі - що відомо

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що у Росії поки немає достатньої кількості сил в Білорусі, щоб повторити наступ на Україну.

При цьому спікер ДПСУ Андрій Демченко підтвердив, що на кордоні з Білоруссю немає ударного угруповання російських військ, здатної повторити події 24 лютого 2022 року.

Водночас у Білорусі повідомили, що у так зване народне ополчення можуть зібрати 100-150 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: