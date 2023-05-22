На кадрах чути вибухи та постріли.

Бійці "Російського добровольчого корпусу" (РДК) записали відео з Бєлгородської області, заявивши, що "ключ кордону переламано навпіл", а російський диктатор Володимир Путін стане "липовим... медом".

Короткий ролик з Бєлгородської області опублікували в Телеграм-каналі "РДК". На кадрах позують два бійці, на тлі чутно вибухи та постріли.

"Ну, що сказати? Кордону ключ переламано навпіл. І дідусь Путін зовсім скоро стане перетвориться у липовий мед. Все чудово", - сказали бійці.

Наліт на Бєлгородську область

Сьогодні бійці "Російського добровольчого корпусу" здійснили рейди по населених пунктах у Брянській і Бєлгородській областях. Події відбуваються дуже інтенсивно, адже росіяни заявили про оточення російського КПП "Грайворон". Воно розташоване поблизу сховища ядерної зброї.

В ГУР заявили, що на території Бєлгородської області операцію проводять представники "Легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу". Мета - створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.

Тим часом росіяни масово тікають з Бєлгородської області. На виїзді з міста утворилися затори.

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