Росіяни масово виїжджають з Бєлгорода. На виїзді з міста утворилися кілометрові затори.
Як повідомляють місцеві пабліки, жителі Бєлгорода масово тікають з міста на тлі атаки на область та заяв влади про диверсійні групи у прикордонних населених пунктах.
На виїзді з Бєлгорода вишикувалася черга з автівко, що прямують вглиб території Росії. Тим часом влада намагається приховувати паніку.
Тим часом у Бєлгородській області оголосили евакуацію. В області вже бачили колони автобусів, що поспішають у прикордонну зону.
Атака на Бєлгород
Бєлгородську область РФ охопила паніка. Пізніше стало відомо, що бійці "російського добровольчого корпусу" здійснили нові рейди по населених пунктах у Брянській і Бєлгородській областях.
Схоже, події відбуваються дуже інтенсивно, адже росіяни заявили про оточення російського КПП "Грайворон". Воно розташоване поблизу сховища ядерної зброї.
В ГУР заявили, що на території Бєлгородської області операцію проводять представники "Легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу". Мета - створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.