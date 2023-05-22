На виїзді з міста утворилися величезні черги з автівок.

Росіяни масово виїжджають з Бєлгорода. На виїзді з міста утворилися кілометрові затори.

Як повідомляють місцеві пабліки, жителі Бєлгорода масово тікають з міста на тлі атаки на область та заяв влади про диверсійні групи у прикордонних населених пунктах.

На виїзді з Бєлгорода вишикувалася черга з автівко, що прямують вглиб території Росії. Тим часом влада намагається приховувати паніку.

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Тим часом у Бєлгородській області оголосили евакуацію. В області вже бачили колони автобусів, що поспішають у прикордонну зону.

Атака на Бєлгород

Бєлгородську область РФ охопила паніка. Пізніше стало відомо, що бійці "російського добровольчого корпусу" здійснили нові рейди по населених пунктах у Брянській і Бєлгородській областях.

Схоже, події відбуваються дуже інтенсивно, адже росіяни заявили про оточення російського КПП "Грайворон". Воно розташоване поблизу сховища ядерної зброї.

В ГУР заявили, що на території Бєлгородської області операцію проводять представники "Легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу". Мета - створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.

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