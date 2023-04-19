Верещук нагадала, яку підтримку від держави отримують по приїзду всі евакуйовані люди.

В Бахмуті і досі залишаються діти, все важче і важче до них дістатися.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на питання, чи залишаються діти в зоні активних бойових дій на Донеччині, зокрема, в Бахмуті.

"В Бахмуті залишаються. Але все важче і важче до них дістатися. Ви знаєте, що робить ворог. Тому ми робимо все, щоб в наближених селах, які близько до Бахмута, було якомога менше дітей і якомога менше, взагалі, там перебували - в зоні активних бойових дій, жінок, людей похилого віку – тих, хто не можуть собі зарадити", - акцентувала Верещук.

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За її словами, незважаючи на всі труднощі, евакуація цивільного населення з тих районів Донеччини, де тривають активні бойові дії, продовжується. Вимушено переміщених осіб з Донеччини сьогодні приймає Житомирщина.

"Дуже важко, але в нас є 21 населений пункт, звідки триває примусова евакуація. Сьогодні перший потяг вночі прибув на Житомирщину. Я дякую керівництву ОВА, всім, хто приймає наших людей, зокрема з Донецької області", - підкреслила Верещук.

Вона нагадала, яку підтримку від держави отримують після приїзду всі евакуйовані люди.

"Вже після проїзду вони отримують першу виплату грошової допомоги від держави, у розмірі 2 тисяч гривень на кожну дорослу людину, 3 тисячі гривень на кожну дитину і на людину з інвалідністю. Їх на пероні зустрічає керівництво ОВА, відповідні люди, які опікуються ними, розвозять до відповідних населених пунктів територіальних громад, де підготували для них місця для проживання. Харчові набори, все що потрібно для того, аби в перші дні стабілізувати свою ситуацію. Рівно як і психологи, які працюють з дітьми", - сказала Верещук.

Також віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій зазначила, що вчора був створений Координаційний штаб з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.

"Я очолила цей штаб. У нас буде тепер міжвідомча координація, де ми на щотижневій основі будемо зустрічатися з керівництвами ОВА, територіальними громадами. І питання працевлаштування, психосоціальної підтримки, ми створимо в кожній ОВА координаційно-консультативні центри, куди люди зможуть звернутися. Їм нададуть адміністративну, юридичну, соціальну і всі інші види допомоги. Треба взяти трішки координацію на центральний рівень, щоб додати енергії в регіонах, бо регіонам часто не видно, що вони не допрацьовують в силу обставин, коли зайняті більше рутинними справами", - акцентувала Верещук.

Евакуація з Донеччини - деталі

На початку квітня у 21 населеному пункті Донеччини було оголошено примусову евакуацію дітей. За даними обласної військової адміністрації, на той момент там проживало 126 дітей.

10 квітня голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що російські окупанти перетворили Авдіївку на суцільні руїни, але у місті все ще залишаються 1,8 тис. жителів.

11 квітня у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли про темпи евакуації людей з небезпечних територій. Зокрема, у повідомленні зазначалося, що з серпня 2022 року триває обов'язкова евакуація з Донеччини. Таким чином, за 8 місяців до безпечних регіонів перемістилися більш ніж 60 тисяч громадян. Серед них - понад 7 тисяч дітей і більш як 2,5 тисячі маломобільних.

Із Нью-Йорка на Донеччині з-під обстрілів евакуювали багатодітну сім’ю, де виховується шестеро дітей.