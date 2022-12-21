У Білогорівці українські військові стабілізували ситуацію.

Сили оборони України проводять наступальні операції у напрямку Сватового і Кремінної, які перебувають під російською окупацією.

Як повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram, у Білогорівці українські Сили оборони стабілізували ситуацію.

"Бо там дуже важко, там постійно їх обстрілюють цілодобово і цілими днями наступи проходять, але хлопці там вирівняли ситуацію, і навіть покращили свої позиції", - зазначив Гайдай.

Відео дня

Начальник Луганської ОВА зазначив, що у напрямку Сватового і Кремінної ситуація краща.

"Наші Сили оборони проводять наступальні дії. В принципі, вдало", - написав Гайдай.

Голова ОВА також зазначив, що не буде повідомляти нові населені пункти та кількість пройдених кілометрів або метрів, й нагадав, що треба не зупинятись і допомагати українським військовим.

Ситуація на Луганщині

До середини листопада ЗСУ вже звільнили від російських окупантів 12 населених пунктів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гайдай висловив сподівання, що ЗСУ на Луганщині наприкінці зими зможуть вийти на лінію розмежування 2014 року, а в 2023 році - деокупувати усю територію Луганської області.

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