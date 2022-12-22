Кількість знищеної техніки перевищила 18 тисяч одиниць.

Збройні сили України досягли вражаючої позначки 100 тисяч ліквідованих окупантів. За добу статистика збільшилася на 660 ворожих військовослужбовців.

Даними про свіжі втрати Росії в Україні поділився прес-центр Генштабу ЗСУ на офіційній сторінці на Facebook. Статистика традиційно розділена на загальну і добову.

Втрати Росії в Україні станом на 22 грудня

особового складу — близько 100400 (+660) осіб ліквідовано;

танків — 3003 (+1);

бойових броньованих машин — 5981 (+2);

артилерійських систем — 1978 (+6);

РСЗВ — 413 (+1);

засобів ППО — 212 (+0);

літаків — 283 (+1);

гелікоптерів — 267 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1693 (+5);

крилатих ракет — 653 (+0);

кораблів/катерів — 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 4615 (+7);

спеціальної техніки — 178 (+0).

Всі дані уточнюються через високу інтенсивність битв на лінії зіткнення.

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Ситуація на фронті: остання інформація

Бахмут залишається "найгарячішою" точкою, де українські захисники титанічними зусиллями стримують хвилі супротивників. Сталеві бійці ЗСУ обороняють східну фортецю, об яку ворог ламає зуби вже кілька місяців поспіль.

За минулу добу наші воїни відбили 16 атак противника в Луганській і Донецькій областях. Частина з них проходили в районах Бахмута і Соледара.

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, ЗСУ успішно проводять контрнаступ у напрямку Сватового та Кремінної на Луганщині.

Ворог прагне поліпшити своє тактичної положення на Куп'янському та Лиманському напрямках. Ці території були звільнені в результаті осіннього контрнаступу ВСУ.

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