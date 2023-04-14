Країна обіцяє і далі допомагати Україні в цій війні.

Канада доставила до Польщі вісім німецьких танків Leopard 2, які пообіцяла передати Україні.

Про це повідомила міністр національної оборони Канади Аніта Ананд в мікроблозі Twitter, опублікувавши відповідну фотографію. Вона пообіцяла, що Канада продовжить підтримувати Україну у війні з Російською Федерацією.

"Офіційно: всі вісім бойових танків Leopard 2, обіцяні Канадою для України, прибули до Польщі. Ми продовжимо #StandWithUkraine і забезпечимо українців інструментами, які їм потрібні, щоб битися і перемагати в цій війні", - написала Ананд.

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Допомога Україні від Канади

Як відомо, у 2022 році Канада виділила Україні понад 5 мільярдів доларів прямої фінансової, військової, гуманітарної та імміграційної допомоги.

Інструктори з Канади присутні в Польщі на навчаннях українських військовослужбовців. Крім того, країна має намір навчати українців тактичній медицині.

У січні вони приєдналися до танкової коаліції і пообіцяли українській армії чотири танки Leopard. Пізніше стало відомо, що вони передадуть в два рази більше. На початку лютого стало відомо, що перший танк вже в Польщі.

Також Канада пообіцяла передати Україні 200 бронеавтомобілів Senator та броньовано ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer.

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