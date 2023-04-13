Кошти, надані Японією, дозволять профінансувати соціальні та гуманітарні видатки.

Протягом 2023 року Японія надасть Україні 3,5 млрд доларів прямої бюджетної підтримки.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів за підсумками зустрічі міністра фінансів України Сергія Марченка з міністром фінансів Японії Сунічі Судзукі, де сторони обговорили потреби держбюджету України на пріоритетні напрями відновлення і реконструкції країни.

"Сунічі Судзукі підтвердив наміри уряду Японії спрямувати в Україну 3,5 млрд доларів прямої бюджетної підтримки протягом 2023 року. Ці кошти дозволять профінансувати пріоритетні, зокрема, соціальні та гуманітарні видатки", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що від початку повномасштабної війни Японія надала Україні 581 млн доларів пільгового фінансування.

Допомога Україні від Японії - що варто знати

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого стало відомо, що уряд Японії виділив 170 мільйонів доларів на відновлення України.

30 березня повідомлялося, що Японія виділяє 400 мільйонів доларів на відновлення України в рамках програми екстреного відновлення, направленого на критичну інфраструктуру.

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