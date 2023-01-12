Кілометри вздовж кордону України та Білорусі зараз є жахливим місцем для проведення наступальної операції, кажуть експерти і військові.

Погодні умови та життєдіяльність бобрів біля українсько-білоруського кордону абсолютно не сприяють наступу РФ з напрямку Білорусі, зазначають військові.

Як йдеться в матеріалі Sky News, зараз навколо кордону – кілометри річок, що вирвалися з берегів, густий мул і заболочені поля.

"Це жахливе місце для проведення наступальної операції. Там багато водотоків, дуже мало доріг. Це дозволяє українським силам легко направляти рух російських військ у певні райони, де вони будуть обстріляні артилерією", – зазначає аналітик Конрад Музика, керівник оборонної консалтингової компанії Rochan Consulting.

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Оскільки загроза повторного наступу росіян з Білорусі зберігається, бригади територіальної оборони готуються захищати прикордонну територію. Один з таких підрозділів, Волинська бригада ТРО, зараз проводить навчання в оточенні важкопрохідних каламутних озер з холодною водою.

У бригаді зазначають, що Україна пережила надзвичайно м'яку зиму, і це створило ідеальні умови для того, щоб захиститися від росіян.

"На своїй землі вам все допоможе відстояти її – ландшафт, безліч річок, які цього року вийшли з берегів", – зазначає один із заступників командира бригади Віктор Рокун.

А представник підрозділу Сергій Хоминський зазначає, що союзником українців стала і місцева популяція бобрів.

"Коли [бобри] будують дамби, зазвичай люди їх руйнують, але цього року цього не сталося через війну, тому зараз вода скрізь", – сказав він.

Загроза наступу РФ з Білорусі

Протягом останніх тижнів Російська Федерація посилює білоруське угруповання війська. До кінця минулого місяця в РБ налічували до 10 тисяч російських військовослужбовців. Крім того, 16 січня почнуться чергові спільні навчання двох країн. Напередодні в РБ у складі комісії Міноборони РФ для перевірки військових частин і підрозділу приїжджав командувач Сухопутних військ Росії Олег Салюков.

Українські сили оборони поступово збільшують оборонні спроможності та підвищують навченість особового складу на цьому напрямку. Водночас командувач Об'єднаними силами Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв наголошує, що обстановка на території Білорусі не становить загрози для України

"Обстановка на території Білорусі не несе безпосередньої загрози якихось сухопутних дій проти України. Ми постійно в комунікації з іноземними партнерами, зокрема, з США, Польщею. Постійно працює наша розвідка", – сказав Наєв.

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