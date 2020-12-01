Бобри сприятливо впливають на річкову систему.

У національному природному парку "Цуманська пуща" у Волинській області науковці вирішили провести перепис бобрів. Такий масштабний підрахунок тут проводять уперше.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, це вирішили зробити для того, аби дізнатися точну популяцію цих тварин і чи скорочується вона. Наразі це дійсно дуже актуально, оскільки в останні роки в Україні спостерігається посуха, а від зневоднення річок порятувати можуть саме бобри. Екологи кажуть: попри поширену думку, що бобри - руйнівники, насправді, природі від них більше користі, аніж шкоди.

Втім, щоб потрапити до бобрів, спочатку до них треба проїхати непрохідними дорогами, а потім ще пролізти через хащі. Де екологи шукають бобрів і як це відбувається, дивіться у сюжеті.

Проблема зневоднення річок в Україні

Протягом останніх років в Україні дедалі помітнішою стає проблема висихання річок. Частково це викликано антропогенним впливом, а частково - змінами клімату на планеті.

Приміром, цьогоріч за карантином українці й не помітили, що в країні не було традиційного для весни водопілля. Наприклад, на Чернігівщині рівень води у Десні тоді знизився до критичних відміток.

Через теплі та малосніжні зими водоймам просто немає чим заповнюватися. І синоптики вже попереджають, що наступна зима буде такою ж, как і попередня - без снігу, хоч і з дощами.

При цьому екологи попереджають: кліматичні межі природних зон зміщуються на північ, тому в майбутньому в Києві буде степовий клімат, характерний нині для південної частини України.

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Автор: Марина Григоренко