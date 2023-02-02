За даними Головного управління розвідки, належних ударних угруповань для подібних дій на території Білорусі не сформовано.

Станом на сьогодні немає загрози вторгнення окупаційних військ з території Білорусі. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив в ефірі телемарафону.

"Щодня ситуація не змінюється. Путін не полишає спроб втягнути білоруську армію в повномасштабну участь у війні проти України, зокрема, йдеться про участь у наземній операції, але успіху він не досяг. Належних ударних угруповань для подібних дій на території Білорусі не сформовано. Україна готова до різних сценаріїв. Це не означає, що ми розслаблені щодо білоруського напрямку, це не так. А якщо ситуація зміниться, то про це буде знати суспільство, Сили оборони, українські спецслужби і розвідка. На сьогодні загроза не з Білорусі", - сказав він.

Юсов наголосив, що Сили оборони готові до різних дій у разі прийняття різних рішень владою Білорусі, "але на сьогодні такої загрози не спостерігається".

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Ситуація в Білорусі - актуальні дані

У Білорусі продовжуються "союзні" навчання з росіянами.

Під виглядом тренувань російські винищувачі здійснюють ракетні удари по Україні. Тому кожен підйом МіГ-31К біля кордонів України супроводжується повітряною тривогою.

Росія використовує білоруські полігони для навчань своїх мобілізованих, яких потім перекидає на схід України. Водночас льотно-тактичні навчання "союзних" військ можуть бути не більш як ІПСО, щоб роззосередити українські сили.

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