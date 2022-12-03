У Луганській області поранені десятки супротивників, зазначили у Генштабі.

Вчора унаслідок вогневого ураження району зосередження сил супротивника у місті Старобільськ Луганської області ворог втратив близько 14 військовослужбовців.

У п'ятницю, 2 грудня, у Старобільську втрати ворога склали близько 30 окупантів пораненими та 14 - знищеними, про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Також зазначається, протягом 2 грудня в Мелітопольському та Василівському районах Запорізької області вороги втратили понад 270 осіб пораненими. Інформація щодо ліквідованих уточнюється.

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Ситуація на Донбасі під час війни з РФ - найважливіші новини

В армії України повідомляли, що в Донецькій області йдуть запеклі бої, і вороги щодня зазнають величезні втрати.

Радник Офісу президента Олексій Арестович попереджав, що загарбники робитимуть акцент на "визволенні" Донецької та Луганської області, щоб показати це як результат війни з Україною.

Попри те, що РФ перекинула на Донбас багато своїх посіпак, українські воїни гідно борються за нашу незалежність. Варто зазначити, що в Луганській області вже звільнені 12 населених пунктів.

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