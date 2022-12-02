Також уражено чотири пункти управління ворога, а також 5 інших важливих об’єктів окупантів.

Українські війська вдарили по чотирьох пунктах управління ворога та району зосередження особового складу та техніки окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника", - розповіли у Генштабі.

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Зазначається, що за минулу добу українські воїни збили один ворожий безпілотник типу "Орлан-10".

Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири пункти управління, район зосередження особового складу та озброєння й військової техніки противника, а також 5 інших важливих об’єктів окупантів.

Війна в Україні: ситуація на Донбасі

У звіті британської розвідки заявили, що російські окупанти намагаються здійснити прорив на фронті в районі Павлівки Донецької області. Ймовірно, війська РФ хочуть захопити цю ділянку фронту, аби продовжити наступ на північ Донбасу.

У Бахмуті на Донеччині, де тривають найзапекліші бойові дії, під вогнем наразі залишається понад 300 дітей. Правоохоронці закликають батьків погодитися на евакуацію.

Раніше військовий експерт Владислав Селезньов повідомив, що біля Бахмута Донецької області тривають запеклі бої. Серед російських окупантів є чимало представників ПВК "Вагнер" і бійців з першого й другого армійських корпусів так званих "ЛДНР".

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