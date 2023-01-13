Він натякнув, що заяви відомства про "захоплення" Соледара були недоречними.

Ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин чи не вперше публічно вступив у конфронтацію з російським Міноборони. Він заявив, що у його найманців "постійно намагаються вкрасти перемогу", натякаючи на повідомлення відомства про нібито захоплення українського Соледару.

"Значної шкоди ПВК "Вагнер" може завдати наша внутрішньовидова боротьба, корупція, бюрократія і чиновники, які хочуть залишитися на своїх місцях. Це більш серйозна загроза існуванню ПВК "Вагнер", - цитує Пригожина його прес-служба у Telegram.

Ватажок "вагнерівців" заявив, що останнім часом у російських засобах масової інформації "ведеться активна робота з того, щоб заборонити словосполучення "ПВК Вагнер", не вимовляти його вголос і всіляко уникати, як чорт ладану".

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"У "ПВК Вагнер" постійно намагаються вкрасти перемогу і розповідають про присутність незрозуміло кого, аби принизити їхні заслуги", - заявив Пригожин, дорікнувши Міноборони РФ.

Для чого "Вагнеру" Соледар

ПВК "Вагнер" штурмує Соледар протягом останніх двох тижнів. Без контролю над цим містом ворогу не вдасться просунутися вглиб Донецької області. Штурмові дії окупанти розпочали 27 грудня.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що ситуація в Соледарі дуже складна, але контрольована. За його словами, бойовики "Вагнер" використовували тактику атак хвилями піхоти, в результаті чого вони зазнали величезних втрат.

Пригожин вже кілька разів звітував про "захоплення" Соледара, а сьогодні Міноборони Росії оголосило про нібито "звільнення" міста. Однак, у ЗСУ спростували цю брехню.

Міністр Резніков заявив, що ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин намагається показати, що його найманці ефективніші за російську армію. Його цікавить грошова винагорода за захоплення Соледара.

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