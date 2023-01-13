Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин намагається показати, що його найманці ефективніші за російську армію. Його цікавить грошова винагорода за захоплення Соледара.
Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю ВВС повідомив, що ситуація в місті дуже складна, але контрольована. За його словами, бойовики "Вагнер" використовували тактику атак хвилями піхоти, в результаті чого вони зазнали величезних втрат.
При цьому Резніков вказав, що Пригожина цікавлять тільки гроші, тому його бойовики так вперто намагаються захопити Соледар, де розташовані найбільші в Європі соляні шахти. Крім того, захоплення українського міста доведе, що "вагнерівці" краще регулярної армії Російської Федерації.
Бої за Соледар - що відомо
Вже не перший день росіяни намагаються штурмом захопити Соледар. Місто для Кремля важливе тим, що воно дозволить рухатися далі по фронту в Донецькій області.
На думку радника глави ОПУ Михайла Подоляка, російська армія разом з найманцями могли втратити під Бахмутом і Соледаром до 20 тисяч особового складу. Крім того, повідомляється, що Москва відправила майже все боєздатне угруповання на штурм Соледара.
Вранці 13 січня заступник Міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ніч у місті була гарячою, але ЗСУ утримують Соледар.