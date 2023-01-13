Олексій Резніков зазначив, що ватажка найманців цікавлять тільки гроші.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин намагається показати, що його найманці ефективніші за російську армію. Його цікавить грошова винагорода за захоплення Соледара.

Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю ВВС повідомив, що ситуація в місті дуже складна, але контрольована. За його словами, бойовики "Вагнер" використовували тактику атак хвилями піхоти, в результаті чого вони зазнали величезних втрат.

При цьому Резніков вказав, що Пригожина цікавлять тільки гроші, тому його бойовики так вперто намагаються захопити Соледар, де розташовані найбільші в Європі соляні шахти. Крім того, захоплення українського міста доведе, що "вагнерівці" краще регулярної армії Російської Федерації.

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Бої за Соледар - що відомо

Вже не перший день росіяни намагаються штурмом захопити Соледар. Місто для Кремля важливе тим, що воно дозволить рухатися далі по фронту в Донецькій області.

На думку радника глави ОПУ Михайла Подоляка, російська армія разом з найманцями могли втратити під Бахмутом і Соледаром до 20 тисяч особового складу. Крім того, повідомляється, що Москва відправила майже все боєздатне угруповання на штурм Соледара.

Вранці 13 січня заступник Міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ніч у місті була гарячою, але ЗСУ утримують Соледар.

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