Українські воїни, зокрема, поцілили у ворожі зенітно-ракетні комплекси, зазначили у Генштабі.

Упродовж доби українські артилеристи та ракетники уразили десять районів зосередження живої сили РФ, військової техніки та озброєння, зенітно-ракетний комплекс та ворожий склад боєприпасів.

Українські воїни також поцілили у три артилерійські підрозділи супротивника, які перебували на вогневих позиціях, повідомив у понеділок увечері, 5 червня, Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні.

"Авіація сил оборони за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та два - по зенітно-ракетних комплексах противника", - йдеться у повідомленні. У Генштабі додали, що українські воїни також ліквідували один дрон-шпигун ворога.

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Ситуація на фронті в Україні - зараз це варто знати

Вранці 5 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни безуспішно намагалися наступати на Куп'янському напрямку. Крім того, супротивники спробували рухатися вперед на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Ворог на нашій території зазнав дуже серйозних втрат. Загальні втрати росіян в Україні на 5 червня вже становлять приблизно 210 350 супротивників. Крім того, ліквідовано багато ворожої техніки, в тому числі 349 засобів протиповітряної оборони та 3 189 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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