Окупанти вже втратили понад 210 тисяч своїх солдатів, заявляє Генштаб ЗСУ.

За минулу добу українські захисники ліквідували 410 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії вже склали 210 350 осіб убитими, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці за вчорашній день виглядали наступним чином:

11 танків (всього - 3848),

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11 бойових броньованих машин (7523),

12 одиниць ствольної артилерії (3567),

1 реактивна система залпового вогню (584),

5 засобів протиповітряної оборони (349),

14 безпілотників оперативно-тактичного рівня (3189),

4 крилаті ракети (1136),

7 автомобілів та автоцистерн (6312),

5 одиниць спеціальної техніки (484).

Таким чином, за вчорашній день росіяни втрачали всі види бойової техніки, крім кораблів, літаків і вертольотів.

Ситуація на фронті - останні новини

Генштаб ЗСУ повідомив в ранковому зведенні, що ворог робить спроби наступати на Куп'янському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Тільки за останню добу на цих ділянках відбито в цілому 29 ворожих атак.

Водночас російський Генштаб і американський Інститут вивчення війни повідомляють про наступ українських сил на стику Донецької та Запорізької областей – в районі Великої Новоселівки. Росіяни стверджують, що всі атаки відбили, а незалежні аналітики кажуть, що ЗСУ звільнили кілька населених пунктів. Український Генштаб цю інформацію не ніяк не коментував і нічого подібного не заявляв.

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