Морпіх вчасно відреагував на появу гвинтокрилу РФ.

На півдні військовослужбовець 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського (Одеська обл.) знищив російський гелікоптер із кулемета.

Про це повідомили у бригаді.

"Днями на Херсонському напрямку матросу одного з підрозділів одеської бригади морської піхоти вдалося знищити із кулемета російський бойовий вертоліт Ка-52 "Алігатор". Морпіх вчасно відреагував на появу ворожого гвинтокрилу та кулеметним вогнем перетворив літальний апарат в летальний", - йдеться у повідомленні.

Як уточнили журналістам в об'єднаному координаційному прес-центру Сил охорони та оборони "Південь", сьогодні морські піхотинці отримали змогу розкрити унікальні подробиці недавнього збиття гелікоптера.

Втрати Росії в Україні

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня на півдні українські військові знищили два російські вертольоти Ка-52.

Днями у Херсонської області також знищили російський Су-25.

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними Генерального штабу Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно становлять 270 літаків і 245 вертольоти.

Довідка УНІАН. За військовою номенклатурою бойовий гелікоптер Ка-52 "Алігатор" вважається командирською машиною. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

Вартість Ка-52 — близько 16 мільйонів доларів США.

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