Близько 16:00 зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Центр" на південному напрямку знищено ще один за сьогодні російський ударний вертоліт Ка-52.

За добу українські військові знищили два ворожих гвинтокрили.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

"Уже два "Алігатори" за добу. Полювання триває", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що близько 16:00 зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Центр" на південному напрямку знищено ще один за сьогодні російський ударний вертоліт Ка-52.

Втрати росіян в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, близько 12:00 22 жовтня в Бериславському районі Херсонщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито ударний вертоліт окупантів Ка-52.

З початку вторгнення ЗСУ знищили вже 66 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

При цьому нещодавно стало відомо, що українська армія пішла в контрнаступ наприкінці серпня. Пізніше стало відомо про успіхи бійців, зокрема, на Херсонщині.

На Херсонському напрямку станом на 9 жовтня ЗСУ деокупували понад 1 170 кв. км нашої землі.

14 жовтня в Офісі президента поділилися, що в нашій країні з початку повномасштабної збройної агресії Росії, яка стартувала 24 лютого, вже звільнили 1 тис. 620 населених пунктів.

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