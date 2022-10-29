До початку повномасштабної війни РФ проти України в Калінінграді було не менше 12 тисяч російських військових.

В Україні майже повністю знищено 11-й армійський корпус ЗС РФ, який мав захищати Калінінград, але був перекинутий на фронт у Харківській області.

Про це пише Forbes.

"Корпус, затиснутий між двома країнами НАТО вздовж стратегічного моря, мав дати російським військам перевагу в глобальній війні. Натомість він став гарматним м’ясом для української армії, яка на папері була слабшою за російську. Зараз Калінінград майже беззахисний, і загроза, яку війська області колись становили для НАТО, зникла", – зазначає видання.

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Журналісти наголошують, що до початку повномасштабної війни РФ проти України в Калінінграді було не менше 12 тисяч російських військових. На озброєнні сили РФ в області мали біля 100 танків Т-72, ​​декількасот бойових машин БТР, гаубиці Мста-С, а також ракети БМ-27 і БМ-30.

Коли справи російської армії на фронті стали погіршуватися, Кремль мобілізував 11-й армійський корпус, перекинувши його на кораблях і літаках до Бєлгорода, а потім – на Харківщину. Як пише видання, три місяці важких боїв підірвали сили корпусу.

Під час контрнаступу ЗСУ у Харківській області десятки тисяч росіян втекли, здалися в полон або загинули на місці. При цьому, 11-й армійський корпус постраждав більше, ніж більшість формувань РФ у регіоні. За даними Генштабу ЗСУ, тоді корпус втратив 200 машин і половину особового складу.

"Можливо, 11-й армійський корпус виживе. Якщо так, то майже напевно йому знадобляться багато місяців, щоб відпочити, переозброїтись та прийняти призовників, щоб відновити хоча б частину своєї колишньої сили. Розгортання та подальше знищення 11-го армійського корпусу є жахливим ударом для війни РФ в Україні. Але наслідки поширюються на всю Європу. 11-й армійський корпус мав захищати Калінінград і загрожувати східному фронту НАТО. Тепер не може ні того, ні іншого", – наголошує Forbes.

Війна в Україні: втрати Росії

Станом на ранок 29 жовтня 2022 року втрати російської армії на війні проти України становили 70 250 осіб.

Про величезні втрати кажуть і самі окупанти. Так, в одному з перехоплень ГУР МО російський військовий у розмові з рідними розповів про плачевну ситуацію, в якій опинився його підрозділ. Ворожий солдат також згадав про колосальні втрати в одному із загонів рашистів.

Проте Росія втрачає не тільки військових, але й техніку. Президент України Володимир Зеленський заявив, що збройні сили Російської Федерації за час повномасштабної війни проти України втратили таку величезну кількість техніки, якої не має більшість армій світу. Він наголосив, що відновити ці втрати Росії не вдасться.

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