За добу знищено 550 окупантів / фото УНІАН, Сергій Ревера

Втрати російських окупантів на війні проти України перевищили 70 тис. вбитими.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 жовтня орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 70 тис. 250 (+550) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2659 (+19) одиниць,
  • бойових броньованих машин ‒ 5401(+23),
  • артилерійських систем – 1708 (+9),
  • РСЗВ – 380 (+1),
  • засоби ППО ‒ 195 (+3),
  • літаків – 273 (+1),
  • гелікоптерів – 252 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1406 (+5),
  • крилатих ракет ‒ 351,
  • кораблів/катерів ‒ 16,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4107 (+19),
  • спеціальної техніки ‒ 152 (+1).
Втрати російських окупантів на війні проти України перевищили 70 тис. вбитими / інфографіка УНІАН

Втрати ЗСУ у війні з Росією

Головнокомандувач ЗСУ Залужний наприкінці серпня заявив, що у війні з РФ загинули вже майже 9 тисяч українських героїв. Але не уточнювалося, про який період йдеться - з 2014 року чи з початку повномасштабного вторгнення 2022-го.

У липні Володимир Зеленський в інтерв'ю The Wall Street Journal заявляв, що Україна щодня втрачає 30 осіб загиблими та близько 250 пораненими, при тому, що на піку бойових дій у травні та червні втрати були від 100 до 200 військовослужбовців на день.

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