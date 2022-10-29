За останню добу ліквідовано 550 російських загарбників.

Втрати російських окупантів на війні проти України перевищили 70 тис. вбитими.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 жовтня орієнтовно склали:

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особового складу ‒ близько 70 тис. 250 (+550) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2659 (+19) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 5401(+23),

артилерійських систем – 1708 (+9),

РСЗВ – 380 (+1),

засоби ППО ‒ 195 (+3),

літаків – 273 (+1),

гелікоптерів – 252 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1406 (+5),

крилатих ракет ‒ 351,

кораблів/катерів ‒ 16,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4107 (+19),

спеціальної техніки ‒ 152 (+1).

Втрати ЗСУ у війні з Росією

Головнокомандувач ЗСУ Залужний наприкінці серпня заявив, що у війні з РФ загинули вже майже 9 тисяч українських героїв. Але не уточнювалося, про який період йдеться - з 2014 року чи з початку повномасштабного вторгнення 2022-го.

У липні Володимир Зеленський в інтерв'ю The Wall Street Journal заявляв, що Україна щодня втрачає 30 осіб загиблими та близько 250 пораненими, при тому, що на піку бойових дій у травні та червні втрати були від 100 до 200 військовослужбовців на день.

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