Втрати російських окупантів на війні проти України перевищили 70 тис. вбитими.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.
Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 жовтня орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 70 тис. 250 (+550) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2659 (+19) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 5401(+23),
- артилерійських систем – 1708 (+9),
- РСЗВ – 380 (+1),
- засоби ППО ‒ 195 (+3),
- літаків – 273 (+1),
- гелікоптерів – 252 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1406 (+5),
- крилатих ракет ‒ 351,
- кораблів/катерів ‒ 16,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4107 (+19),
- спеціальної техніки ‒ 152 (+1).
Втрати ЗСУ у війні з Росією
Головнокомандувач ЗСУ Залужний наприкінці серпня заявив, що у війні з РФ загинули вже майже 9 тисяч українських героїв. Але не уточнювалося, про який період йдеться - з 2014 року чи з початку повномасштабного вторгнення 2022-го.
У липні Володимир Зеленський в інтерв'ю The Wall Street Journal заявляв, що Україна щодня втрачає 30 осіб загиблими та близько 250 пораненими, при тому, що на піку бойових дій у травні та червні втрати були від 100 до 200 військовослужбовців на день.