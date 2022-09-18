Всього з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 54 250 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

Підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу Балтійського флоту ЗС РФ під час відступу з Харківської області втратили понад половину особового складу.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Також у підрозділів великі втрати у військовій техніці - понад 200 одиниць.

Відео дня

"За уточненою інформацією, під час відступу окупантів з Харківської області, підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу Балтійського флоту ЗС РФ втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць військової техніки", - повідомляють військові.

Війна в Україні: актуальні дані

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні та сході країни. Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що звільнена майже вся територія Харківської області.

На деокупованих територіях правоохоронці продовжують знаходити останки військових і цивільних зі слідами тортур.

Успіхи Збройних сил України на півдні даються дуже важкими боями і зусиллями, зазначила представник ОК "Південь" Наталія Гуменюк: "Просування не таке стрімке і швидке, як би нам хотілося, але досить результативне".

У районі ГЕС у Новій Каховці окупанти затопили 9 вагонів для побудови переправи з метою підготовки шляхів відступу.

До оборони ЗС РФ готуються як на сході (смуга Сватове - Кремінна), так і на півдні - в Херсоні. Посилено перевірки громадян, ворог продовжує захоплювати в полон цивільне населення нібито через "зв'язки з ЗСУ та СБУ".

Всього з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 54 250 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: