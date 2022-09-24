У нашій країні ліквідували ще 22 одиниці ворожої автомобільної техніки.

Українські воїни за минулу добу ліквідували ще 240 окупантів.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.

Зазначається, що загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 24 вересня серед особового складу орієнтовно становлять близько 56 тис. 300 осіб (+240 за добу).

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Також за цей період було знищено 2 тис. 262 (+8) ворожих танків, 4 тис. 807 (+11) бойових броньованих машин, 1 тис. 361 (+6) артилерійських систем та 327 (+1) реактивних систем залпового вогню.

Крім того, знищено 170 одиниць засобів протиповітряної оборони, 255 (+1) літаків, 220 (+1) гелікоптерів, 956 (+6) безпілотників оперативно-тактичного рівня та 240 крилатих ракет.

Ворожих кораблів/катерів українські війська знищили 15 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн - 3 тис. 681 (+22), спеціальної техніки - 126.

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Війна в Україні та втрати РФ

Російська окупаційна армія рано вранці 24 лютого здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Вороги атакували військові і цивільні об'єкти, вбивали мирних людей і захопили низку населених пунктів на сході та півдні. ЗСУ дають гідну відсіч загарбникам.

Українська армія наприкінці серпня пішла в контрнаступ, вже стало відомо про звільнення майже всієї території Харківської області.

Наші захисники також активно борються з ворогами на півдні держави. 23 вересня був ліквідований 51 російський окупант, а також ворожий вертоліт Мі-8 і штурмовик Су-25.

Станом на 23 число на нашій землі було ліквідовано близько 56 060 ворогів.

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