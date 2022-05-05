Воїни 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького завдали потужних ударів по позиціях та техніці російських загарбників.
Відео з'явилося у Facebook бригади.
На кадрах видно, як українські захисники влучно вдарили по військовій вантажівці окупантів, зірвали башту ворожого танка, знищили протитанкову гармату МТ-12 та знешкодили окопи загарбників.
"Нищимо російських окупантів разом з їхньою бронетехнікою. Противник буде знищений, а українська земля буде повністю очищена від ворожих загарбників", - зауважили воїни.
Як повідомляв УНІАН, за добу українські військові уразили два ворожі винищувачі, чотири безпілотники та три крилаті ракети.