Активність нашої авіації дорівнювала двадцятьох ударів по ворогу.

У Оперативному командуванні "Південь" повідомили про знищення 51 російського окупанта та їхньої техніки, а також про ще одне контрольне ураження Каховського мосту.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Командування у Facebook щодо підсумків поточної оперативної обстановки на півдні України за 23 вересня.

"Активність нашої авіації дорівнювала двадцятьох ударів по ворогу. В Миколаївському районі знищено ворожий гелікоптер Мі-8, а в Бериславському районі Херсонщини силами та засобами протиповітряної оборони збито російський штурмовик Су-25", - мовиться у дописі.

Відео дня

Українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 290 вогневих завдань, в тому числі, уразивши понтонну переправу в Новій Каховці, два скупчення озброєння та техніки в Бериславському районі, три осередки сил та засобів в Каховському й Херсонському районах, станцію радіоелектронної боротьби в районі Крутого Яру, зенітно-ракетний комплекс "Тор" в Баштанському районі Миколаївщини, колону озброєння та техніки - в Каховці.

"Підтверджено ще одне контрольне ураження Каховського мосту", - йдеться у повідомленні.

Інші втрати ворога за бойовий день складають: особового складу - 51, 152 мм гаубиця "Мста-Б", танк і 16 одиниць іншої авто-бронетехніки.

Зауважується також, що в Чорному морі маневрують 15 ворожих кораблів та катерів, серед яких три надводних та один підводний носій "Калібрів". Їх напоготові є 28, додали у Командуванні.

Також зауважується, що безпілотник "Шахід-136" атакував увечері 23 вересня позиції українських військ на лінії зіткнення в Березнегуватській громаді Миколаївщини. При спробі атакувати напрямок порту Південного черговий "Шахід-136" був влучно збитий.

Атака України іранськими дронами: що відомо

23 вересня ворог атакував Одесу дронами-камікадзе з Чорного моря. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, загинула цивільна особа. Ще один іранський дрон-камікадзе ЗСУ вдалося збити.

Згодом було повідомлено, що підрозділи української протиповітряної оборони збили біля Одеси ще один ворожий дрон-камікадзе. Станом на 18.30 зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил Збройних сил України збили шість дронів-камікадзе. Вперше в Україні зенітниками ЗСУ збито ударний безпілотник іранського виробництва "Mohajer-6".

У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників. 13 вересня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що українські військові вперше збили іранський ударний дрон "Shahed-136" ("Шахід-136"). Безпілотник було збито поблизу Куп'янська Харківської області.