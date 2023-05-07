Українські воїни, зокрема, поцілили у ворожі склади боєприпасів, зазначили у Генштабі.

Цієї доби українські військові ліквідували склади боєприпасів росіян, їхні пункти управління, а також райони зосередження особового складу та техніки.

Як йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 18:00 неділі, 7 травня, українська авіація за добу шість разів вдарила по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян, а також - по ворожому зенітно-ракетному комплексу.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два райони зосередження озброєння та військової техніки противника, а також три склади боєприпасів ворога.

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Увечері 7 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог зосередив головні зусилля на тому, щоб наступати на Авдіївському, Мар’їнському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Минулої доби українські війська ліквідували ще 660 російських терористів, шість ворожих танків, 10 бойових броньованих машин, по 18 артилерійських систем та безпілотників, а також десятки одиниць автомобільної та спеціальної техніки росіян.

Відтак, загальні втрати особового складу ворога становлять близько 194 тис. 430 осіб та десятки тисяч одиниць техніки.

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