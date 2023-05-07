Нову "домівку" завдяки ЗСУ знайшли 660 російських військових / ілюстративне фото ua.depositphotos.com

Втрати Росії в Україні за минулу добу, 6 травня, зросли ще на 660 окупантів. Загалом з 24 лютого 2022 року в Україні ліквідовано 194 тисячі 430 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Також минулої доби наші військові знищили більше ніж пів сотні одиниць різної військової техніки росіян.

Зокрема, російська загарбницька армія втратила вчора 6 танків, а загалом за понад рік повномасштабного вторгнення - 3 тисячі 723. Немає більше в росіян і 10 бойових броньованих машин (загалом - 7248).

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Також ЗСУ перетворили на металобрухт 18 російських артилерійських систем (усього - 3010); 2 реактивних системи залпового вогню (554); 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (5952) і 5 одиниць спеціальної техніки (380). Втратив агресор ще й 18 безпілотників оперативно-тактичного рівня (усього 2572).

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На жаль, не змінилася протягом суботи кількість знищених російських літаків (308); гелікоптерів (294); засобів протиповітряної оборони (306); кораблів і катерів (18) і крилатих ракет (947).

Втрати Росії в Україні станом на 7 травня 2023 року / інфографіка УНІАН

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, минулої доби українська авіація завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян, зокрема по зенітно-ракетному комплексу. А ракетники і артилеристи уразили пункт управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки противника, а також російський артилерійський підрозділ на вогневій позиції.

Також у Генштабі зазначили, що найважчі бої велися за міста Бахмут та Мар'їнка. Російські загарбники здійснили 6 травня близько 50 атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

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