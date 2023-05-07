Цієї доби українські військові відбили майже 40 ворожих атак на ключових напрямках.

За Бахмут та Мар'їнку тривають важкі бої, російські окупанти здійснюють численні атаки та обстріли, зокрема запалювальними та фосфорними боєприпасами.

Як йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 18:00, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, та Мар’їнському напрямках.

"Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар'їнку. Загалом, протягом доби ворог здійснив 39 атак", - сказано у зведенні.

Так, на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії.

Зокрема, протягом доби окупанти безуспішно намагалися наступати у напрямку Хромового, Іванівського, Часового Яру та Ступочок.

"Тривають бої у місті Бахмут, ворог обстрілює місто запалювальними та фосфорними боєприпасами", - додали у Генштабі.

Крім того, на Авдіївському напрямку росіяни проводили безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського.

Ситуація в Бахмуті - "вагнерівці" майже здалися

Останні місяці російські загарбники зосереджують основні зусилля на захопленні Бахмута та Мар’їнки, кидаючи на ці напрямки більшість свого особового складу та озброєння.

Водночас, українські захисники та захисниці продовжують утримувати свої позиції та відбивати численні атаки росіян, завдаючи їм відчутних втрат.

Зокрема, 4 травня керівник ПВК "Вагнер" заявив про відчутну нестачу боєприпасів та значні втрати серед особового складу бойовиків, які намагаються захопити Бахмут.

Наступного дня він повідомив, що планує виведення "вагнерівців" з Бахмута, а 6 травня сказав про те, що готовий передати їхні позиції бійцям глави Чечні Рамзана Кадирова.

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