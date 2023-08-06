Початкові дані про масштаби втрат росіяни випадково розкрили самі.

Принаймні половина російських десантників, що були відправлені на війну в Україну торік, вже загинули, або зазнали поранень. Про це свідчать дані, випадково озвучені російською ж стороною, повідомляє британська розвідка.

Британці звернули увагу на заяву командувача Повітряно-десантними військами РФ генерал-полковника Михайла Теплінського. У відео-привітанні до "Дня ВДВ" 2 серпня він зокрема повідомив, що за час вторгнення 8500 десантників отримали поранення та згодом повернулися в стрій або взагалі відмовилися залишити лінію фронту.

Він не назвав кількість загиблих десантників, а також тих, хто отримав надто серйозні поранення і вже не зміг повернутися у стрій. Тим не менш, це відео російська цензура швидко видалила з усіх офіційних каналів Міноборони Росії.

Відео дня

"Екстраполяція даних Теплінського підтверджує оцінку, що принаймні 50% із 30 000 десантників, які були направлені в Україну у 2022 році, були вбиті або поранені", – вважає британська розвідка.

Російські втрати в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 6 серпня загальні втрати РФ від початку вторгнення складають вже майже 250 тисяч убитими. Крім того, російська армія втратила понад 4,2 тис. танків, 8,2 тис. бронемашин та майже 5 тисяч одиниць артилерії.

Російські опозиційні журналісти за відкритими даними (повідомленнями в ЗМІ, некрологами в соцмережах тощо) змогли встановити імена вже майже 29 тисяч російських окупантів, що загинули в Україні. Українське МВС нарахувало вже понад 60 тисяч імен, але це дані за весь час війни – з 2014 року - і включають також бойовиків "ЛДНР" з числа громадян України.

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