Йдеться про тих, хто загинув від 2014 року по сьогодні.

МВС України ідентифікувало поіменно вже понад 60 тисяч російських загарбників, що загинули у спробах знищити Україну. Про це йдеться на порталі "Потєрьнєт", який навесні був запущенний за участі МВС та ГУР МОУ.

"Нами вже зібрано 61 431 фактів про втрати російської армії та інших військових формувань, задіяних у збройній агресії російської федерації проти України", – йдеться на стартовій сторінці порталу.

Відзначається, що вся інформація, викладена на сайті, була отримана з відкритих джерел.

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У МВС уточнили, що відвідувачі сайту з території Росії мають змогу перевірити, чи містяться дані про їхніх близьких у цій базі.

Російські втрати в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 5 серпня загальні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення вже склали близько 249 тисяч осіб. Також агресор втратив понад 4200 танків, 8200 ББМ та 4900 одиниць артилерії.

Російські опозиційні журналісти "Медіазони" та російської служби "Бі-бі-сі" встановили імена понад 29 тисяч російських загарбників, що загинули на війні. Йдеться лише про тих, чиї імена відомі з повідомлень у відкритих джерелах, тож число не відображає загальний рівень російських втрат.

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