За добу було знищено чимало ворожої техніки, в тому числі п'ять танків та 11 бойових броньованих машин.

Втрати РФ в Україні упродовж доби зросли на майже 600 російських окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Так, зазначається, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали близько 249 тис. 700 окупантів. За добу, зокрема, Силами оборони ліквідовано 590 російських загарбників.

Також, за інформацією Генштабу, було знищено: танків - 4 тис. 237 (+5), бойових броньованих машин - 8 тис. 262 (+11), артилерійських систем - 4 тис. 965 (+22), РСЗВ - 705 (+1), засобів ППО - 466 (+0), літаків - 315 (+0), гелікоптерів - 311 (+0), дронів оперативно-тактичного рівня - 4 тис. 126 (+10), крилатих ракет - 1 тис. 359 (+12), кораблів - 18 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн - 7 тис. 441 (+19), спеціальної техніки - 734 (+4).

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Війна в Україні триває - важливі новини про втрати супротивника

Як повідомляв УНІАН, Міністерство внутрішніх справ ідентифікувало поіменно вже понад 60 тисяч російських загарбників, які "мінусовані" під час спроб знищити Україну. Зокрема, відповідні дані оприлюднені на порталі "Потерь.Нет", який запустили за участі МВС та ГУР МОУ навесні.

"Нами вже зібрано 61 тис. 431 факт про втрати російської армії та інших військових формувань, задіяних у збройній агресії Російської Федерації проти України. Інформація, викладена на сайті, отримана з відкритих джерел", - мовиться на стартовій сторінці цього сайту.

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