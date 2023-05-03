Пуск іранських дронів-камікадзе було здійснено з з північного напрямку (Брянська область) та з півдня - східне узбережжя Азовського моря.

Росія випустила по Україні у ніч на 3 травня 2023 року 26 ударних дронів "Shahed-136/131". 21 БПЛА вдалось знищити, йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр", "Схід" та "Південь".

Пуск іранських дронів-камікадзе було здійснено з з північного напрямку (Брянська область) та з півдня - східне узбережжя Азовського моря.

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Удар Росії по Україні 3 травня - головне

Російські окупанти у ніч на 3 травня 2023 року атакували Київ дронами-камікадзе. В цей час у низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Над Києвом та областю було збито усі дрони. Попередньо повідомлялось, що РФ запустила баражуючі боєприпаси з різних напрямків.

Над Дніпропетровщиною збили сім іранських "Шахедів", проте один все ж прорвав ППО і вдарив по адмінбудівлі, спалахнула пожежа, проте, на щастя, обійшлось без постраждалих.

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