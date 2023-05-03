Загарбники не залишають українцям вибору.

Росіяни продовжують примусову паспортизацію українців на тимчасово окупованій території Херсонської області. Загарбники проводять рейди і залякують місцеве населення.

"Щоб прискорити цей процес (паспортизацію - УНІАН), загарбники проводять демонстративні рейдові заходи, які мають на меті залякати місцеве населення можливою депортацією і відчуженням майна", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Відзначається, що в населені пункти приїжджають порожні автобуси в супроводі представників ФСБ, які під приводом недавнього указу російського диктатора про депортацію з тимчасово окупованих територій осіб без російського громадянства, ставлять людям радикальну умову: або відмова від українського паспорта на користь російського, або негайне виселення з конфіскацією майна.

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Примусова паспортизація українців - останні новини

В Офісі президента зазначили, що примусова паспортизація вказує на абсолютне насильство загарбників над українцями. При цьому окупанти примушують брати російські паспорти погрозами та насильством.

Так, у Херсонській області загарбники погрожують припинити виплачувати пенсії, а на блокпостах у Токмаку - відмовляють у пропуску місцевим жителям без російського паспорта

Крім того, 27 квітня президент РФ Володимир Путін узаконив депортацію жителів незаконно анексованих територій України, які відмовилися прийняти російське громадянство.

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