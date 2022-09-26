Уражено 18 районів зосередження живої сили і техніки ворога, зазначив Генштаб ЗСУ.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про ураження трьох пунктів управління та трьох складів з боєприпасами російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook щодо оперативної інформації станом на 18:00.

Зазначається, що протягом доби авіація Сил оборони завдала близько 20 ударів.

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"Підтверджено ураження 13 районів зосередження живої сили і військової техніки противника, позиція броньованої техніки та 5 позицій зенітних ракетних комплексів", - повідомили у Генштабі і додали, що втрати ворога уточнюються.

Крім того, повідомляється, що ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили та техніки окупантів, одну позицію зенітних ракетних комплексів, 2 підрозділи ракетних військ і артилерії, 3 склади з боєприпасами, а також 12 окремих важливих цілей.

Війна в Україні - що треба знати про втрати РФ

Армія України з кінця серпня веде контрнаступ, вже звільнено майже всю Харківщину, у тому числі місто Ізюм.

26 вересня стало відомо, що в Україні знищили начальника ракетних військ і артилерії 35-ї загальновійськової армії Збройних сил РФ (військова частина 62825) - полковника Бориса Тотікова.

Ще на початку червня американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що в місті Ізюм на Харківщині була знищена майже вся 35-а армія РФ.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося рано вранці 24 лютого, РФ вже втратила 57 200 посіпак та багато техніки, зокрема, 2 290 танків.

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