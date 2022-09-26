На українській землі ліквідували російського полковника.

В Україні ліквідовано начальник ракетних військ і артилерії 35-ї загальновійськової армії Збройних сил Росії (військова частина 62825) – полковник Борис Тотіков.

З начальником окупантів прощалися в Рязані 25 вересня, повідомляють "Рязанські відомості".

Журналіст Юрій Бутусов в Telegram написав, що начальник ракетних військ і артилерії є однією з ключових ланок у сучасній війні.

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Бутусов зазначив, що, за відомостями російських джерел, перед контрнаступом Збройних сил України в Харківській області по штабу окупантів в Ізюмі було завдано удару високоточними американськими ракетами HIMARS.

Журналіст додав, що в цьому районі саме штаб 35-ї армії РФ відповідав за управління військами, і саме в їхній смузі ЗСУ здійснили прорив.

"...Тепер зрозуміло, що розгром росіян був значною мірою пов'язаний з втратою управління і точним визначенням українською розвідкою дислокації російських штабів і їх точною поразкою", – підкреслив він.

Ситуація на Харківщині та контрнаступ ЗСУ – важливі новини

На початку червня американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що в місті Ізюм була знищена майже вся 35-я загальновійськова армія РФ. Експерти вважають, що окупанти були знищені через некомпетентність їхніх командирів.

Наприкінці серпня стало відомо, що Україна почала контрнаступ. Українські воїни 11 вересня підняли державний прапор у центрі Ізюма.

16 числа президент Володимира Зеленський сказав, що захисники України звільнили від окупантів майже всю Харківщину.

Варто зазначити, що загальні втрати Росії в Україні станом на 26 серпня становлять близько 57 200 осіб ліквідованими.

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