За весь час повномасштабної війни ліквідовано вже 179 320 окупантів, згідно з даними Генштабу ЗСУ.

На російському телебаченні, підконтрольному Кремлю, вже почали визнавати величезні втрати російської армії в Україні, виходячи з опублікованих в мережі "секретних документів" Пентагону.

Як зазначив один з російських "експертів", він проаналізував початкові неспотворені файли і визнав, що оцінка по російських втратах, удвічі більших за українські, є правдою.

Напередодні Bellingcat дійшов висновків, що документи щодо українського контрнаступу, злиті в мережу ще в січні 2023 року, спочатку містили зовсім інші цифри щодо втрат ЗСУ та ЗС РФ. Дані відкоригували вже тоді, коли "документи" злили у проросійський Telegram Donbass Devushka.

Відео дня

Цю інформацію почали радісно тягати по ефірах російських пропагандистів. Самі дані по російських і українських втратах були приблизними і грунтувалися на оцінці Сполучених Штатів.

"Ми справді поставилися до цих матеріалів занадто легковажно. Але як це сталося? По-перше, ті дані про втрати, які були продемонстровані на документах, справді виявилися прифотошопленими. Я знайшов первісну версію цих матеріалів, і там російські втрати позначалися у кілька разів більшими, ніж українські. Що, напевно, більше схоже на правду", - заявив російський "експерт".

Його тут же перебив інший "експерт", перепитавши, чи каже він це серйозно: "Якого? Російські втрати більші за українські? І це схоже на правду?" Той відповів: "Так".

Втрати РФ в Україні - що відомо

Згідно з даними Генштабу, за весь час повномасштабної війни ліквідовано вже 179 320 окупантів, з них 500 за 10 квітня.

Водночас, за підрахунками ORYX, у боях ЗСУ за цей період знищили понад 10 тисяч одиниць російської техніки, понад 2 тисячі одиниць ЗСУ вдалося "затрофеїти". В України втрати у техніці менші втричі.

Зараз Путін кинув свою армію і "вагнерівців" у "м'ясні" штурми на Донбасі. Напередодні бійці ЗСУ показали наслідки однієї з таких невдалих ворожих атак - все поле було в трупах російських солдатів.

Вас також можуть зацікавити новини: