Силами оборони по ворогу відпрацьовано 15 авіаційних ударів та 230 вогневих завдань.

За добу ЗСУ знищили на півдні щонайменше 50 окупантів, два танки, ЗРК "Тор" та станцію радіоелектронної боротьби.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Силами оборони по ворогу відпрацьовано 15 авіаційних ударів та 230 вогневих завдань по районах зосередження на той момент ще живої сили та техніки, по опорних пунктах та засобах протиповітряної оборони. Забезпечено втрати у кількості щонайменше 50-ти рашистів, двох танків, трьох крупнокаліберних гаубиць типу "Мста" та гармати типу "Гіацинт", самохідної артустановки, міномета, зенітно-ракетного комплексу "Тор", станції радіоелектронної боротьби, трьох одиниці авто-бронетехніки", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, пошкоджено реактивну систему залпового вогню "Град" та три одиниці інженерної і броньованої техніки. Решта результатів дорозвідується.

Тим часом в Чорному морі тримається помірна штормова погода, вороже корабельне угруповання – без змін: 6 кораблів, серед яких 1 вдк, 2 надводних ракетоносії, споряджені 12-ма "Калібрами".

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Наприкінці серпня ЗСУ оголосили про початок контрнаступу на півдні України.

Пізніше стало відомо, що вони звільнили Любимівку, Хрещенівку, Золоту Балку, Біляївку, Українку, Велику Олександрівку, Малу Олександрівку та Давидів Брід.

7 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що з 1 жовтня в Херсонській області було звільнено понад 500 квадратних кілометрів території та десятки населених пунктів.

Експерти американського Інституту дослідження війни відзначали, що українська армія досягає значних успіхів на Херсонщині, водночас продовжуючи просування в Харківській та Луганській областях.

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