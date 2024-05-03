У Генштабі повідомляли, що за квітень втрати особового складу армії РФ становили близько 27 тисяч осіб.

Українська розвідка оновила дані щодо кількості сухопутного складу російських військ, які безпосередньо залучені у війні, йдеться про 514 тисяч осіб. Про це заявив заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Economist.

Він додав, що угрупування РФ на північ від Харкова складає 35 тисяч осіб з планом розширення до 50-70 тисяч. Також ворог планує створити резерв у 15-20 тисяч, що буде знаходитися у далекому тилу та може бути використаний на потрібному напрямку.

Водночас видання Defense Express наголосило, що головним у цьому є темпи збільшення кількості загарбників. Майже місяць тому Скібіцький заявив, що кількість сухопутної компоненти противника складає 474 тисяч, тому можна сказати, що за місяць приріст склав 40 тисяч.

Відео дня

"А якщо брати старіші дані, то на кінець 2023 року мова йшла про 450-460 тисяч. Тобто за перші п'ять місяців 2024 року загальна кількість російської сухопутної компоненти, яка безпосередньо залучена до війни, збільшилась на 54-64 тисячі осіб", - наголосили у матеріалі.

Своєю чергою за даними Генштабу ЗСУ, протягом квітня втрати армії РФ у живій силі становили приблизно 27 тисяч осіб, а з початку року ця цифра склала 84 тисячі. З врахуванням цих цифр можна сказати, що кількість призваних до війська РФ з початку року по початок травня становить приблизно 140 тисяч, які не тільки повністю компенсували втрати, а й збільшили російське угрупування.

"Зазначимо, що попри дійсно великі цифри вони цілком корелюються із заявами з самої РФ. Зокрема у лютому 2024 року завдяки вихвалянням Дмітрія Медведева, який офіційно значиться заступником голови ради безпеки РФ, стало відомо, що темп призову у РФ на початку року склав 1060 новобранців на добу. Хоча ще восени повідомлялись цифри, які говорили про темп 1725 осіб на добу", - зауважили у Defense Express.

Журналісти додали, що збільшення кількості окупантів вдається без проведення "часткових мобілізацій", тому шлях примусу надалі залишається ще однією можливістю РФ прискорити темпи мобілізації військовозобов'язаних.

"І хоча вважалось, що його використання ускладнено внутрішньополітичними ризиками для Кремля, з таким темпом формально добровільного набору навряд у Москви дійсно є у ньому потреба", - підкреслили у публікації.

У виданні наголосили, що попри те, що ворогу не вистачає бронетехніки, він продовжує штурмувати навіть на "гольф-карах". Окупанти за рахунок критичної переваги в артилерії та можливості фактично безмежного застосування плануючих бомб з комплектом УМПК (Модуль планерування і корекції - УНІАН), продовжують просуватися.

Втрати Росії у війні: останні новини

Як писав УНІАН, протягом останньої доби на півдні України армія РФ втратила понад сотню солдатів та десятки одиниць зброї, а саме ЗРК "Оса" та 12 гармат. Водночас противник й надалі намагався вибити підрозділи української армії із зайнятих позицій, проте безуспішно.

Також повідомлялось, що в Україні було вбито російського спецпризначенця, який у 2000-х розстріляв мирних громадян під час війни у Чечні. У 2007 році його судили за такий злочин, проте перед вироком він втік.

Відомо, що у 2002 році російські окупанти під керівництвом Едуарда Ульмана розстріляли шістьох мирних жителів Чечні: вагітну багатодітну матір Зайнап Джаватханову, її племінника Магомеда Мусаєва, 68-річного директора сільської школи Саїд-Магомеда Аласханова, завуча Абдул-Вахаба Сатабаєва, лісника Шахбана Бахаєва і водія Хамзата Тубурова.

Вас також можуть зацікавити новини: