Протягом доби агресор запустив понад дві з половиною сотні безпілотників-розвідників.

На півдні України російські загарбники, завдяки зусиллям ЗСУ, втратили понад сотню солдатів та десятки одиниць озброєння, зокрема ЗРК "Оса" та 12 гармат, але продовжують атаки.

За даними Сил оборони півдня, протягом доби ворог не полишав спроб вибити підрозділи ЗСУ із зайнятих позицій, проте не досяг успіху. Зокрема, на Оріхівському напрямку окупанти здійснили два штурми: по одному - в районі Старомайорського та Роботиного. На лівобережжі Дніпра тимчасово окупованої Херсонщини було 8 марних штурмів - зазнавши втрат, противник відійшов на свої вихідні позиції.

Зараз підтверджено, що протягом доби на вказаних двох напрямках, завдяки вдалої роботи ЗСУ, ліквідовано 112 окупантів. Також ворог втратив 59 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема, 4 танки, 2 зенітно-ракетні комплекси - "ТОР-М2" та "Оса", 17 гармат, 3 міномети, 23 одиниці автобронетехніки, станція радіоелектронної боротьби, підстанція, розвідувальний БпЛА типу "Орлан-10", 2 аерофотостанції та 5 човнів.

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"Знищено 3 польові пункти боєпостачання, 2 спостережні пункти та 2 вогневі позиції", - йдеться у повідомленні.

Водночас окупанти використали велику кількість ударних дронів різних типів, продовжили та активізували аеророзвідку - в операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 260 розвідувальних БпЛА.

По населенню прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей ворог застосував 281 FPV-дрон, 9 ударних БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА різних модифікацій 346 осколкових боєприпасів. Унаслідок на Херсонщині поранена цивільна особа, пошкоджені багатоповерхівки, приватні житлові будинки, навчальні заклади, об’єкт комунальної інфраструктури, крамниця, господарські споруди, гаражі, цивільні автомобілі, припортова інфраструктура та газогін.

На Миколаївщині ворог з артилерії обстріляв акваторію Очаківської громади та спрямував на регіон керовану ракету з тактичної авіації, ймовірно Х-59, яка влучила по території інфраструктурного об’єкта, унаслідок чого виникла пожежа.

На Дніпропетровщині агресор обстріляв артилерією Нікополь, Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади - пошкоджені багатоповерхівки, приватні житлові будинки, навчальний заклад, підприємство, цивільні автомобілі та лінії електропередачі, на Запоріжжі - 8 населених пунктів - пошкоджено приватні будинки.

Кораблів флоту противника у Чорному та Азовському морях не спостерігається. Ракетоносії перебувають у пунктах базування. Намагаючись зберегти корабельно-катерний склад, ворог продовжує змінювати місця стоянок.

Втрати Росії в Україні

ЗСУ за минулу добу "мінуснули" понад 1200 окупантів, загальні втрати окупантів у живій силі сягнули 472 140 осіб.

Також ЗСУ знищили понад 20 танків, понад три десятки ББМ та майже 60 артсистем.

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