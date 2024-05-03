Стаття 5 договору НАТО про колективну оборону може виявитися недієвою на практиці.

Росія може захопити країни Балтії лише за 7 днів. На реакцію НАТО на потенційну агресію знадобиться 10 днів.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Economist.

"Найбільшим невідомим фактором війни є Європа. Якщо сусіди України не знайдуть способу подальшого збільшення оборонного виробництва, щоб допомогти Україні, вони теж врешті-решт виявляться під прицілом Росії", - заявив Скібіцький. Відео дня

Представник ГУР зазначив, що стаття 5 про колективну оборону НАТО може виявитися малозначущою на практиці.

"Росіяни захоплять країни Балтії за сім днів. Час реакції НАТО - десять днів", - зазначив Скібіцький.

Генерал наголосив, що хоробрість і самопожертва України дали Європі багаторічну фору, усунувши безпосередню загрозу з боку РФ. Скібіцький додав, що Україна продовжуватиме боротььбу, адже іншого вибору нема. Втім, результат залежить не тільки від українців.

Захід готується до війни з Росією: що треба знати

Раніше журналісти Bild з посиланням на документи з Бундесверу заявили про підготовку НАТО до війни з Росією. За сценарієм, опублікованим виданням, РФ почне підготовку для атаки на альянс у 2024 році. А бойові дії "неминуче" розпочнуться у 2025-му.

Згодом голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що НАТО готове до прямого протистояння з Росією, якщо воно відбудеться.

На думку Сікорського, у НАТО наразі є достатньо ресурсів, щоб воювати з Росією роками. Адже, за його словами, Північноатлантичний альянс у 20 разів багатший за Росію.

Financial Times вважає, що Країни Балтії є слабким місцем для НАТО і саме там Путін може перевірити рішучість Північноатлантичного альянсу.

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