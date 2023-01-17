Літак збили підрозділи зенітно ракетних військ ЗСУ.

Під Соледаром Донецької області українські військовослужбовці знищили російський штурмовик СУ-25.

Про це повідомляється у Telegram-каналі прес-служби Повітряних сил Збройних сил України. Військовий літак знищили 17 січня близько 15:20.

"На східному напрямку в районі міста Соледар підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних сил України знищено черговий російський штурмовик Су-22", - йдеться у повідомленні.

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Втрати Росії в Україні

Як повідомляють у Генеральному штабі Збройних Сил України, з початку повномасштабного вторгнення в Україні ліквідували вже 116 950 російських загарбників. 870 - лише за останню добу.

Також російські окупанти втратили в Україні 286 літаків та 276 гелікоптерів.

Українські прикордонники вибили взвод загарбників з Бахмута, також вони зазнали втрат.

Також у Міністерстві оборони показали, як українські захисники ліквідували десятки "вагнерівців" на Соледарському напрямку, які рухались окопами через поле.

Раніше радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що українська армія вже знищила 77% російських в'язнів, яких відправили на війну в Україну через приватну військову компанію "Вагнер".

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