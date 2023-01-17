Майже 900 “двохсотих” за добу: ЗСУ потужно відпрацювали по окупантах / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Генеральний штаб Збройних Сил України оновив інформацію про загальні бойові втрати Російської Федерації з 24 лютого.

Як йдеться у зведенні, за час повномасштабної війни проти України втрати РФ серед особового складу вже сягнули 116 950. 870 військових країни-окупанта ліквідовані українськими воїнами за останню добу. 

Крім цього, РФ втратила у війні проти України: 

Відео дня
  • танків ‒ 3121 (+3);
  • бойових броньованих машин ‒ 6215 (+11);
  • артилерійських систем – 2104 (+5);
  • РСЗВ – 441 (+3);
  • засобів ППО ‒ 220 (+0);
  • літаків – 286 (+0);
  • гелікоптерів – 276 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 1872 (+0);
  • крилатих ракет ‒ 749 (+0);
  • кораблів та катерів ‒ 17 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4877 (+7);
  • спеціальної техніки – 190 (+0).
Майже 900 "двохсотих" за добу: ЗСУ потужно відпрацювали по окупантах / інфографіка УНІАН

Втрати РФ на війні проти України - що варто знати 

Російські окупанти продовжують вести наступ на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Ворога не зупиняють значні втрати в живій силі.

Щодня українські воїни звітують про знищення сотень загарбників. Тільки за першу половину місяця було ліквідовано 9 360 окупантів. 

В січні, за оцінкою військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, місячні втрати у російських окупаційних військ можуть бути рекордними. 

"Можуть перевищити 18 тисяч тільки вбитими, не кажучи вже про поранених", – пише Коваленко. 

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