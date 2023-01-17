Генеральний штаб Збройних Сил України оновив інформацію про загальні бойові втрати Російської Федерації з 24 лютого.
Як йдеться у зведенні, за час повномасштабної війни проти України втрати РФ серед особового складу вже сягнули 116 950. 870 військових країни-окупанта ліквідовані українськими воїнами за останню добу.
Крім цього, РФ втратила у війні проти України:
- танків ‒ 3121 (+3);
- бойових броньованих машин ‒ 6215 (+11);
- артилерійських систем – 2104 (+5);
- РСЗВ – 441 (+3);
- засобів ППО ‒ 220 (+0);
- літаків – 286 (+0);
- гелікоптерів – 276 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+0);
- крилатих ракет ‒ 749 (+0);
- кораблів та катерів ‒ 17 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4877 (+7);
- спеціальної техніки – 190 (+0).
Втрати РФ на війні проти України - що варто знати
Російські окупанти продовжують вести наступ на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Ворога не зупиняють значні втрати в живій силі.
Щодня українські воїни звітують про знищення сотень загарбників. Тільки за першу половину місяця було ліквідовано 9 360 окупантів.
В січні, за оцінкою військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, місячні втрати у російських окупаційних військ можуть бути рекордними.
"Можуть перевищити 18 тисяч тільки вбитими, не кажучи вже про поранених", – пише Коваленко.