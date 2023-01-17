Знищено вже більше 2100 артилерійських систем окупанта.

Генеральний штаб Збройних Сил України оновив інформацію про загальні бойові втрати Російської Федерації з 24 лютого.

Як йдеться у зведенні, за час повномасштабної війни проти України втрати РФ серед особового складу вже сягнули 116 950. 870 військових країни-окупанта ліквідовані українськими воїнами за останню добу.

Крім цього, РФ втратила у війні проти України:

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танків ‒ 3121 (+3);

бойових броньованих машин ‒ 6215 (+11);

артилерійських систем – 2104 (+5);

РСЗВ – 441 (+3);

засобів ППО ‒ 220 (+0);

літаків – 286 (+0);

гелікоптерів – 276 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+0);

крилатих ракет ‒ 749 (+0);

кораблів та катерів ‒ 17 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 4877 (+7);

спеціальної техніки – 190 (+0).

Втрати РФ на війні проти України - що варто знати

Російські окупанти продовжують вести наступ на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Ворога не зупиняють значні втрати в живій силі.

Щодня українські воїни звітують про знищення сотень загарбників. Тільки за першу половину місяця було ліквідовано 9 360 окупантів.

В січні, за оцінкою військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, місячні втрати у російських окупаційних військ можуть бути рекордними.

"Можуть перевищити 18 тисяч тільки вбитими, не кажучи вже про поранених", – пише Коваленко.

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